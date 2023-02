Enzo Fernández no Chelsea, Vitinha no Marselha: chovem milhões no mercado de inverno

Futebol

O mercado de inverno encerrou na terça-feira 31 de Janeiro nos diferentes campeonatos europeus de futebol. Os números das diferentes contratações ultrapassam até as transferências do mercado de verão!

121 milhões de euros, eis o número atingido pelos ingleses do Chelsea para contratar o médio argentino Enzo Fernández, campeão do mundo com a Argentina e eleito melhor jovem do torneio, que ainda tinha contrato com o Benfica.

O clube londrino ultrapassou todos os recordes neste mercado com 330 milhões de euros gastos em 8 jogadores.

Quanto a Enzo Fernández é agora a sexta maior contratação de todos os tempos, numa tabela liderada pelo brasileiro Neymar quando trocou o Barcelona pelo PSG no Verão de 2017 por 222 milhões de euros.

O argentino de 22 anos é, no entanto, a contratação mais cara do mercado de inverno e a maior com destino ao Reino Unido.

Para o Benfica é a segunda maior, visto que João Félix trocou no Verão de 2019 os encarnados pelo Atlético Madrid por 217 milhões de euros.

Enzo Fernández, médio argentino com a camisola do SL Benfica. © LUSA - HUGO DELGADO

Um mercado completamente desnorteado

Em França, o Marselha contratou o avançado português Vitinha ao Sporting de Braga por cerca de 32 milhões de euros, a contratação mais cara de toda a história do clube marselhês. O atacante luso de 22 anos apontou até agora 13 golos em 27 jogos com a camisola bracarense.

É a maior contratação em França neste mercado onde o Paris Saint-Germain apenas tentou obter o empréstimo do avançado marroquino Hakim Ziyech, mas o Chelsea, que estava a contratar Enzo Fernández no mesmo momento, enviou três vezes os documentos errados e a transferência não foi aprovada pela Liga Francesa de futebol.

Ainda a nível europeu, de notar o empréstimo do lateral português João Cancelo aos germânicos do Bayern Munique, proveniente do Manchester City, com uma cláusula de 70 milhões de euros. Recorde-se que os alemães vão defrontar o Paris Saint-Germain a 14 de Fevereiro na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Vitinha (centro), avançado português com a camisola do Sporting de Braga. © LUSA - HUGO DELGADO

