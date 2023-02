Myanmar

Myanmar: Greve silenciosa assinala 2 anos de golpe militar

Em Myanmar, os activistas pró-democracia realizaram esta quarta-feira, 1 de Fevereiro, uma greve silenciosa para assinalar o segundo aniversário do golpe militar. © Aung Kyaw Htet/SOPA Images/LightRocket via Getty

Texto por: RFI 1 min

Em Myanmar, os activistas pró-democracia realizaram esta quarta-feira, 1 de Fevereiro, uma greve silenciosa para assinalar o segundo aniversário do golpe militar. O país aguarda com a apreensão um possível anúncio da Junta Militar sobre o prolongamento do estado de emergência e o adiamento de eleições.