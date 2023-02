"Balão espião" chinês avistado a sobrevoar território dos Estados Unidos

EUA/China

O Pentágono está a monitorizar um “balão-espião chinês” detectado a sobrevoar os Estados Unidos, na quinta-feira. A China pede contenção quanto aos rumores e especulações e garante estar a investigar.

Um "balão Espião" chinês foi avistado a sobrevoar os Estados Unidos. "A intenção deste balão é claramente de vigilância", afirma um alto funcionário da defesa norte-americana.

Um balão espião chinês sobrevoa os Estados Unidos há dois dias, revelaram as autoridades norte-americanas esta quinta-feira, 2 de Fevereiro, quando o Secretário de Estado, Antony Blinken, se prepara para uma deslocação este domingo e segunda-feira a Pequim.

O Presidente Joe Biden, juntamente com o secretário de Defesa, Lloyd Austin e altos oficiais militares, consideraram derrubar o balão numa primeira instância, mas acabaram por colocar em alerta aviões de combate para evitar o risco de atingir alguém no terreno com os destroços do dispositivo.

Os Estados Unidos colocaram o balão espião sob vigilância ao entrar no espaço aéreo norte-americano. Os EUA estão "muito seguros" de que se trata de um balão chinês de alta altitude que se encontrava a sobrevoar locais sensíveis para recolher informações, afirmou um responsável da defesa norte-americana.

"O balão está actualmente numa altitude bem superior ao do tráfego aéreo comercial e não representa uma ameaça militar ou física para as pessoas no terreno", disse o general Patrick Ryder, porta-voz do Pentágono.

Também o departamento de defesa nacional canadiano revelou ter detectado um balão de vigilância. Oficiais norte-americanos revelaram que o balão tinha sobrevoado parte do Canadá a caminho de Montana onde se encontra um dos três campos de silos de mísseis nucleares dos EUA. As autoridades canadianas já deixaram claro que não há perigo para a população.

Em Pequim, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, disse que a China "está a verificar a situação" e convidou os Estados Unidos e o Canadá a terem cuidado com os rumores e as especulações.

