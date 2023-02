EUA : Republicanos expulsam democrata da Comissão dos Negócios Estrangeiros do Congresso

#Estados Unidos

Getty Images via AFP - DREW ANGERER

Nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes adoptou, esta quinta-feira, uma moção para expulsar a democrata Ilhan Omar da Comissão dos Negócios Estrangeiros. Os republicanos acusam-na de ter feito declarações anti-semitas no passado, pelas quais ela já tinha pedido desculpa. Ilhan Omar considera que foi excluída por ser muçulmana, imigrante e africana.

Para os democratas, trata-se de uma vingança política por eles terem excluído de comissões parlamentares dois representantes de extrema-direita, há dois anos. O Presidente republicano da Câmara dos Representantes negou qualquer retaliação, ainda que há um ano tenha prometido expulsar alguns democratas de comissões, em caso de vitória republicana na Câmara.

Ilhan Omar é a terceira democrata retirada de uma comissão desde que os republicanos lideram a Câmara. Expulsa da Comissão dos Negócios Estrangeiros, a antiga refugiada da Somália é acusada de ter feito comentários críticos relativamente a Israel no passado, pelos quais pediu desculpa.

Em 2016, antes de entrar no Congresso, ela afirmou que Israel "hipnotizou o mundo" e disse para as pessoas abrirem os olhos para os "danos" provocados pelo aliado dos Estados Unidos. Em 2019, ela sugeriu que o apoio dos republicanos a Israel era alimentado por dons de um ‘lobby’ pró-israelita. Além de ter pedido desculpa, Ilhan Omar disse que não se tinha apercebido que as suas declarações poderiam ser interpretadas como anti-semitas.

Antes do voto que a excluiu da comissão, Ilhan Omar considerou que a sua expulsão não surpreende ninguém, tendo em conta que ela é muçulmana, imigrante e oriunda de África.

