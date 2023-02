Futebol: Al Ahly na segunda ronda do Mundial de clubes

Futebol

O Mundial de clubes de futebol, onde actuam as equipas que venceram as diferentes Ligas dos Campeões, decorre actualmente em Marrocos. Na primeira ronda, os egípcios do Al Ahly derrotaram os neo-zelandeses do Auckland City por 3-0.

O Mundial de clubes, organizado pela FIFA, é dividido em várias fases segundo o coeficiente das diferentes confederações.

Os representantes da UEFA (Europa) e da CONMEBOL (América do Sul) apuram-se directamente para as meias-finais, enquanto as equipas da CONCACAF (América do Norte, Central e Caribe), da CAF (África), da AFC (Ásia) e da OFC (Oceânia), e do país-sede (o vencedor do campeonato nacional do país organizador), têm de ultrapassar uma ou duas rondas antes das meias-finais.

Neste âmbito, o Al Ahly, vice-campeão da CAF, derrotou os neo-zelandeses do Auckland City, vencedor da OFC, por 3-0. Os golos foram apontados pelos egipcios El Shahat e Sherif, e pelo sul-africano Percy Tau.

Na segunda ronda o Al Ahly defronta os norte-americanos do Seattle Sounders, vencedores da CONCACAF, enquanto os marroquinos do Wydad, vencedores da CAF e da Liga Marroquina de futebol, medem forças com os sauditas do Al-Hilal, nomeados pela AFC.

Os vencedores desta ronda vão defrontar nas meias-finais os espanhóis do Real Madrid, que arrecadou a Liga dos Campeões europeus, e os brasileiros do Flamengo, que triunfaram na Taça Libertadores.

A final está marcada para 11 de Fevereiro em Rabat, a capital marroquina.

Real Madrid venceu a Liga dos Campeões, temporada 2021/2022. © AFP - PAUL ELLIS

