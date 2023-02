Futebol: FC Barcelona e Real Madrid vencem jogos em atraso

Futebol

Robert Lewandowski, avançado polaco do FC Barcelona.

O FC Barcelona e o Real Madrid triunfaram em jogos em atraso da 17ª jornada da Liga espanhola de futebol.

Os dois líderes do campeonato espanhol da primeira divisão de futebol, FC Barcelona e Real Madrid, aumentaram a vantagem sobre os concorrentes após disputarem os jogos relativos à 17ª jornada, encontros que foram adiados devido à Supertaça espanhola.

FC Barcelona na liderança

Os ‘blaugranas’ deslocaram-se ao terreno do Betis de Sevilha e venceram por 1-2. Os tentos dos catalães foram apontados pelos avançados brasileiro Raphinha e polaco Robert Lewandowski, enquanto o único golo dos andaluzes foi da autoria do francês Jules Koundé, na própria baliza.

Com este triunfo o FC Barcelona lidera a Liga Espanhola com 50 pontos, contando com 16 triunfos nesta época 2022/2023.

Recorde-se que no passado fim-de-semana, no jogo referente à 19ª jornada, os ‘blaugranas’ tinham vencido por 0-1 na deslocação ao terreno do Girona.

Real Madrid persegue catalães

Os ‘merengues’ venceram por 2-0 o Valência, em casa, no Estádio Santiago Bernabéu. Os golos foram apontados pelo espanhol Marco Asensio e pelo brasileiro Vinícius Júnior.

Com esta vitória, os madrilenos continuam no segundo lugar com 45 pontos, a cinco dos líderes catalães.

Recorde-se que no passado fim-de-semana, no jogo referente à 19ª jornada, os ‘merengues’ tinham empatado sem golos, em casa, frente à Real Sociedad.

Os dois líderes voltam a jogar neste fim-de-semana, a 5 de Fevereiro: Maiorca-Real Madrid e FC Barcelona-Sevilha.

