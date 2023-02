Peru: Parlamento rejeita nova data para eleições

#Peru

No Peru, o Parlamento rejeitou uma nova proposta para eleições antecipadas até ao final do ano. Os protestos continuaram, esta quinta-feira, nas ruas da capital.

É a quarta vez desde Dezembro que o Congresso chumba uma proposta para antecipar o escrutínio previsto para Abril de 2014. Desta vez, o projecto de lei foi apresentado pelo partido de esquerda Peru Livre e previa eleições presidenciais e legislativas em Julho, assim como um referendo para uma assembleia constituinte.

O deputado autor da proposta, Jaime Quito, declarou, em reacção que "o Congresso deve fechar" e que "Dina Boluarte deve demitir-se". Um pedido repetido pelos manifestantes, na maioria da região andina, que voltaram a protestar nas ruas de Lima, esta quinta-feira. Centenas de pessoas desfilaram para pedir a demissão da actual Presidente e o regresso do antigo Presidente Pedro Castillo.

Durante a manhã, dezenas de outras pessoas concentraram-se junto a canais de televisão privados para protestar também. Houve, ainda, mulheres da comunidade aymara, do sudeste do país, algumas com bebés, a entoar slogans contra a polícia. A contestação fez 48 mortos em sete semanas.

Os confrontos começaram depois da destituição e detenção, a 7 de Dezembro, do Presidente de esquerda Pedro Castillo, acusado de ter tentado um golpe de Estado ao querer dissolver o Parlamento que se preparava para o tirar do poder. A sua vice-Presidente, Dina Boluarte, substituiu-o no início de Dezembro, no intuito de terminar o mandato do antecessor (até 2026).

Depois, o Congresso adiantou as eleições para Abril de 2024, mas a Presidência quer que o Parlamento marque uma data ainda este ano para tentar travar os protestos.

O congresso está dividido em mais de dez forças políticas e deputados independentes. Nenhum partido tem maioria absoluta e cada voto é alvo de negociações e alianças.

