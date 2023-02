Ucrânia e a UE realizam cimeira de alto nível

Ucrânia/União Europeia

A Ucrânia e a União Europeia realizam esta sexta-feira, 3 de Fevereiro, Kyiv, a primeira cimeira conjunta, desde o início da ofensiva russa no país.

A Ucrânia, país candidato à adesão à UE, acolhe hoje uma cimeira com representantes europeus. O encontro de alto nível é visto pela Comissão de Apoio dos Vinte Sete como "um forte símbolo" "face à agressão injustificada" da Rússia, que recentemente recuperou terreno no leste do país.

A presidente da Comissão Europeia chegou ontem a Kyiv, acompanhada pelo chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, e cerca de quinze comissários europeus.

Nas redes sociais, Ursula von der Leyen, mostrou-se satisfeirta por estar de volta a Kyiv, reiterando o apoio “firme” da Europa com o povo ucraniano.

É bom estar de volta a Kiev. É a minha quarta vez desde a invasão russa e desta vez com a minha equipa de comissários. Estamos aqui juntos para mostrar que a UE está firme com a Ucrânia, escreveu.

A líder europeia anunciou ainda o envio de 10 milhões de euros para a criação de uma estratégia de cuidado a crianças e mais um pacote de sanções contra a Rússia. Trata-se do décimo pacote de sanções aplicado a Moscovo. Ursula Von der Leyen sublinhou que a Rússia deve “pagar pela destruição que causou”.

O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, deve chegar nas próximas horas para participar nas discussões sobre os passos para a adesão da Ucrânia à EU. Volodymyr Zelensky disse que o país merecia iniciar as negociações “este ano”, depois de ter formalizado a candidatura em junho de 2022.

