Estados Unidos anunciam segundo balão a sobrevoar a América Latina

Os Estados Unidos anunciaram ter sido detectado um segundo balão a sobrevoar a América Latina, um dia depois de o Pentágono ter indicado estar a seguir os movimentos de um "balão espião" chinês no estado de Montana. A crise diplomática entre Washington e Pequim levou ao adiamento da viagem prevista do secretário de estado norte-americano, Antony Blinken, ao país asiático.

Sem especificar a localização exacta, os Estados Unidos anunciaram ter sido detectado um segundo balão a sobrevoar a América Latina. O Pentágono está agora a avaliar se se trata de mais um balão de vigilância chinês.

Na quinta-feira, o Pentágono indicou estar a seguir os movimentos de um "balão espião" chinês avistado no estado de Montana, onde se encontra um dos silos de mísseis nucleares em solo norte-americano.

A presença do balão no espaço aéreo norte-americano desencadeou uma crise diplomática entre Washington e Pequim e levou ao adiamento da viagem prevista do secretário de Estado, Antony Blinken, ao país asiático.

Pequim, por seu lado, admitiu a detenção do balão, lamentou a intrusão involuntária e garantiu tratar-se de "um dirigível civil utilizado para fins de pesquisa meteorológica". O Governo chinês acrescenta que o caso é um pretexto para “difamar a China”.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês assegura que "A China cumpre sempre estritamente o direito internacional (...) e nunca violou o território e o espaço aéreo de um país soberano".

