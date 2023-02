Paquistão: Morreu ex-Presidente Pervez Musharraf

Paquistão

O ex-presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, morreu, este domingo, no Dubai, aos 79 anos, vítima de doença prolongada.

Cristiana Soares com AFP

Texto por: Cristiana Soares com AFP

O ex-presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, morreu, este domingo, no Dubai, aos 79 anos, vítima de doença prolongada. O ex-militar chegou ao poder através de um golpe de Estado em 1999. Declarou-se presidente em Junho de 2001 e governou o país até 2008.

Publicidade Continuar a ler

Esteve na liderança do país durante nove anos, período em que o Paquistão viu a economia crescer, a classe média a aumentar, os meios de comunicação a serem liberalizados e o exército em processo de apaziguamento com a Índia.

Pervez Musharraf foi um dos aliados dos Estados Unidos na guerra contra o terrorismo, após os ataques do 11 de Setembro de 2001.

Na sequência dos ataques às torres gémeas, nos Estados Unidos, Musharraf alinhou posições com Washington, apresentando-se então como ummu baluarte regional contra a Al-Qaida. Sobreviveu a três tentativas de assassínio da organização terrorista.

A oposição criticava-o por abuso de poder e imposição de estado de emergência, além de lhe apontarem o sangrento ataque à Mesquita Vermelha em Islamabad, no verão de 2007.

Pervez Musharraf, que nasceu em Deli, a 11 de Agosto de 1943, assumiu o comando do Estado-maior do exército quando derrubou o Governo civil de Nawas Sharif, em outubro de 1999. Declarou-se Presidente em junho de 2001, foi o último líder militar do Paquistão.

Musharraf sofria de amiloidose estava no Dubai, desde 2016, para receber tratamento médico.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro