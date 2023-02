Beyonce bate recorde de prémios Grammy

Música

A cantora norte-americana Beyonce é a artista mais premiada de sempre dos Grammy, que há 65 anos distinguem os talentos musicais em todo o Mundo, recebendo na noite de Domingo vários prémios pelo seu álbum lançado em 2022, "Renaissance". Outros premiados da noite incluíram Harry Styles e Lizzo.

Publicidade Continuar a ler

Beyonce destronou o maestro húngaro Georg Solti, que detinha 31 Grammys, e tornou-se assim a rainha desta premiação, recebendo na noite de Domingo os prémios para Melhor Álbum de Dança, Melhor Música R&B, Melhor Performance de R&B Tradicional e Melhor Gravação de Música de Dança/Electrónica. A coleção de prémios de Beyonce conta agora com 32 Grammys conquistados ao longo dos seus mais de 20 anos de carreira.

No entanto, Beyonce, que vai estar em digressão Mundial este ano, não foi agraciada nas principais categorias desta edição dos Grammys, com o principal troféu, o de Melhor Álbum, a ir para Harry Styles. O cantor britânica, que já fez parte do grupo One Direction e que seguiu entretanto uma carreira a solo, distinguiu-se com o trabalho Harry’s House. Já na categoria de Gravação do Ano, a cantora Lizzo foi a agraciada com a sua canção "About Damn Time".

No seu discurso, Lizzo não esqueceu de agradecer a Beyonce, dizendo-lhe directamente:

"No quinto ano, eu faltei à escola para ver o teu espectáculo. A minha irmã ajudou-me e faltei a Literatura, não se preocupem, correu tudo bem. Tu mudaste a minha vida, quando cantaste o medley de gospel e o que me fizeste sentir, foi aí que eu disse que também eu queria que as pessoas se sentissem assim. Então, muito obrigada! És claramente a artista das nossas vidas", disse Lizzo.

NOBODY TALK TO ME !!!!! pic.twitter.com/KUibFJjQrD — FOLLOW @YITTY (@lizzo) February 6, 2023

O prémio para Artista revelação foi para a cantora de jazz Samara Joy e Kim Petras tornou-se a primeira mulher transgénero a ser premiada pelos Grammy, ao receber a distinção de melhor Colaboração Popo pela sua música "Unholy" com Sam Smith.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro