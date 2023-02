Incêndios fazem 24 mortos e mais de mil feridos no Chile

#Chile

As autoridades chilenas anunciaram que os incêndios no centro do país mataram 24 pessoas e fizeram 1182 feridos. O governo decretou estado de catástrofe em várias regiões.

Publicidade Continuar a ler

Em cinco dias, os incêndios varreram cerca de 270 mil hectares de terras, mataram 24 pessoas, fizeram cerca de 1200 feridos e destruíram mais de mil casas no centro do Chile.

Apesar de uma ligeira descida da temperatura este domingo, a intensa vaga de calor não tem dado tréguas, com os termómetros a registarem mais de 40 graus Celsius, e os ventos a soprarem com intensidades moderadas a fortes. As altas temperaturas regressam esta terça-feira.

O governo decretou estado de catástrofe em várias regiões do centro do país, onde os cenários são de desolação, com campos reduzidos a cinzas, cadáveres de animais nos solos queimados e habitantes que perderam tudo.

O Presidente Gabriel Boric assistiu, este domingo, ao funeral de um bombeiro e visitou algumas zonas afectadas. No total, cerca de 5.300 bombeiros lutam contra as chamas. Este domingo, a Espanha enviou um avião e 50 militares especialistas e pilotos de drones, tendo a Colômbia anunciado que também vai enviar ajuda, da mesma forma que o Presidente francês disse que o povo chileno pode contar com o apoio de França. O governo chileno também falou na coordenação com a Argentina, Brasil, Equador, Estados Unidos e México. O ministro português da Administração Interna, José Luís Carneiro, manifestou-se disponível para enviar uma equipa de 140 elementos para ajudar nos incêndios. O serviço chileno de prevenção e resposta às catástrofes dava conta, esta segunda-feira, de 283 incêndios, 71 por controlar.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro