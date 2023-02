Turquia e Síria à procura de sobreviventes de violento sismo

#Sismo

Um sismo de magnitude 7,8 na escala de Richter abalou esta madrugada o sudeste da Turquia e o norte da Síria. Balanços provisórios dão conta de, pelo menos, 284 mortos na Turquia e 147 mortos na Síria.

Publicidade Continuar a ler

Equipas de salvamento continuam à procura de sobreviventes em várias cidades do sudeste da Turquia e do Norte da Síria e teme-se que o número de mortos continue a subir.

O sismo foi registado às 04:17 (hora local), a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, minutos após o primeiro sismo, outro abalo de 6,7 graus na escala de Richter foi registado.

Na Turquia, o vice-Presidente Fuat Oktay falou em, pelo menos, 284 mortos e 2.323 feridos. Mais de mil imóveis desabaram, o que faz temer um enorme número de vítimas mortais. Os aeroportos de Hatay, Maras e Gaziantep foram fechados e estas três cidades foram as mais afectadas. Mas também há registo de dezenas de vítimas mortais em Osmaniye, Hatay, Adiyaman, Diyarbakir, Sanlurfa e Malatya.

Na Síria, o balanço provisório, esta manhã, era de 147 mortos e mais de 340 feridos, na província de Idleb e nos arredores de Alep, no norte do país. A informação foi avançada pelos Capacetes Brancos, no Twitter, que acrescentam esperar "uma subida importante" do número de vítimas, com "centenas de famílias ainda sob os escombros".

Os abalos foram sentidos também no Líbano e no Chipre, de acordo com a agência France–Presse.

A Turquia está situada numa das zonas sísmicas mais activas do mundo. Este é o pior sismo desde 1999 na região quando um terramoto de magnitude 7,4 matou cerca de 17 mil pessoas.

Em resposta aos apelos de ajuda da Turquia, o chanceler alemão, Olaf Scholz, prometeu "enviar ajuda" e o Presidente francês, Emmanuel Macron, também garantiu "uma ajuda de emergência". A União Europeia já enviou equipas de socorristas, nomeadamente holandesas e romenas, anunciou o comissário europeu para a gestão de crises Janez Lenarcic. A Itália também ofereceu ajuda, nomeadamente de equipas de protecção civil.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro