Futebol: Al Hilal na final do Mundial de clubes

O clube saudita do Al Hilal apurou-se para a final do Mundial de clubes de futebol, prova organizada pela FIFA, organismo que gere o futebol mundial.

O Al Hilal é a primeira equipa a garantir o apuramento para a final do Mundial de clubes que decorre em território marroquino.

Os sauditas derrotaram nas meias-finais os brasileiros do Flamengo por 3-2 num jogo que decorre em Tanger, em Marrocos.

O encontro começou mal para os brasileiros que concederam uma grande penalidade ao Al Hilal. Aos 4 minutos, o avançado Salem Al Dawsari colocou o clube saudita na frente no marcador.

O Flamengo vai reagir e empatar aos 20 minutos com um tento apontado pelo avançado brasileiro Pedro.

O momento do jogo vai ocorrer aos 45+8 minutos quando Gerson, médio do Flamengo que passou pelo Marselha em França, vai cometer uma falta na área, oferecendo uma grande penalidade ao Al Hilal, mas também vai ser expulso por acumulação de amarelos.

Aos 45+10 minutos, o avançado saudita Salem Al Dawsari vai dar nova vantagem ao Al Hilal, num encontro em que o clube da Arábia Saudita vai jogar a onze contra dez na segunda parte.

Com esta situação, o Al Hilal vai acrescentar um terceiro tento apontado pelo argentino Luciano Vietto, que sofreu as duas faltas que resultaram em grandes penalidades para os sauditas.

A vencer por 3-1, os sauditas caminharam para a final do torneio mundial, apesar de ter sofrido um segundo golo novamente apontado por Pedro desta vez aos 90+1 minutos.

O Al Hilal acabou por vencer por 3-2 e apurou-se para a final do Mundial de clubes da FIFA. Pela primeira vez na história um clube saudita chega à final desta prova.

Na final os sauditas vão defrontar o vencedor da outra meia-final entre o Real Madrid (Espanha), que venceu quatro vezes a prova, e o Al Ahly (Egipto), que já arrecadou três vezes o terceiro lugar no torneio da FIFA.

Recorde-se que para chegar às meias-finais, o Al Hilal venceu os marroquinos do Wydad por 5-3 na marcação das grandes penalidades após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar e do prolongamento, enquanto o Al Ahly derrotou os norte americanos do Seattle Sounders FC por 1-0.

O Mundial de clubes decorre até dia 11 de Fevereiro em território marroquino.

Os egípcios do Al Ahly derrotaram os neo-zelandeses do Auckland City por 3-0, com um golo apontado pelo egípcio El Shahat (direita), na primeira ronda do Mundial de Clubes que decorre em Marrocos. © AFP - FADEL SENNA

