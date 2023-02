Futebol: Benfica continua na liderança da Liga Portuguesa

Futebol

A décima nona jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol decorreu durante o passado fim-de-semana. O SL Benfica, o Sporting CP, o FC Porto e o Sporting de Braga venceram os respectivos jogos.

O SL Benfica venceu por 3-0 o Casa Pia, no Estádio da Luz em Lisboa, num jogo a contar para a 19ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol.

Os tentos das águias foram apontados pelo médio português João Mário, que bisou, e pelo defesa dinamarquês Alexander Bah.

Os encarnados lideram a liga portuguesa com 53 pontos após a décima nona jornada. Este foi o 17° triunfo do Benfica nesta temporada 2022/2023.

Quanto ao FC Porto, detentor do título de campeão, ocupa agora o segundo lugar, a oito pontos do líder, isto após o triunfo caseiro por 2-0 frente ao Vizela. Os golos foram apontados pelo brasileiro Pepê e pelo iraniano Mehdi Taremi.

No que diz respeito ao Sporting de Braga ocupa agora a 3ª posição com 43 pontos, após a vitória caseira por 4-1 perante o Famalicão.

Os tentos dos bracarenses foram marcados pelo francês Simon Banza, pelo luso-guineense Bruma, que bisou, e pelo defesa albanês Enea Mihaj, na própria baliza, enquanto o único golo dos famalicenses foi apontado pelo português Leandro Sanca.

O Sporting Clube de Portugal está no 4° lugar com 38 pontos, isto após o triunfo por 0-1 na deslocação ao terreno do Rio Ave.

O único tento dos leoninos foi apontado pelo avançado luso-tunisino Youssef Chermiti, o primeiro golo com a camisola do Sporting CP para o atleta de apenas 19 anos e 8 meses, tornando-se no segundo goleador mais jovem do clube lisboeta atrás de… Cristiano Ronaldo que marcou com 18 anos e 8 meses.

A próxima jornada decorre de 12 de Fevereiro.

