Turquia: Christian Atsu encontrado, futebolistas lusófonos sem mazelas

As informações são escassas, mas mesmo assim conseguiram-se apurar alguns dados quanto aos futebolistas lusófonos presentes na Turquia.

O campeonato turco tem acolhido nos últimos anos vários futebolistas lusófonos, ou ligados do futebol lusófono, e neste momento de pânico, com o sismo, as informações eram escassas quanto ao paradeiro dos jogadores.

A situação mais preocupante ocorreu na segunda-feira com o desaparecimento de Christian Atsu, avançado ganês do Hatayspor, que tinha apontado o único golo do clube no triunfo por 1-0 frente ao Kasimpasa no domingo à noite.

Poucas horas depois as informações indicavam que estava debaixo dos escombros de um prédio. Apenas no final do dia é que foi resgatado e levado para um hospital com ferimentos numa perna e problemas respiratórios.

De notar que Christian Atsu jogou no FC Porto e no Rio Ave, tendo inclusive sido entrevistado em português pela RFI durante o CAN 2017 no Gabão quando ainda representava o Gana.

Zé Luís, avançado cabo-verdiano. © AFP - YURI KADOBNOV

Lusófonos sem mazelas?

Pelas informações recolhidas através dos diferentes sites turcos, angolanos, cabo-verdianos, portugueses e franceses, entre outros, os futebolistas lusófonos estariam bem de saúde.

Ao contrário de Eyup Turkaslan, guarda-redes de 28 anos, que actuava no Malatyaspor, que faleceu devido ao sismo na Turquia.

Perto da zona do sismo, vários são os jogadores lusófonos que foram afectados pela situação, apesar de estarem a salvo.

O Hatayspor, para além de Christian Atsu, conta com o avançado cabo-verdiano Zé Luís e o médio português Rúben Ribeiro.

O Adanaspor tem no seu plantel o avançado luso Pedro Nuno, bem como o Adana Demirspor conta com o luso-francês Kévin Rodrigues.

O Gazisehir Gaziantep tem no seu plantel o brasileiro João Figueiredo e o sérvio Lazar Markovic que jogou durante vários anos no SL Benfica.

Mais longe da zona do sismo, vivem também os seguintes jogadores:

Os portugueses Pedro Pereira e Daniel Candeias, e os luso-angolanos Wilson Eduardo e Ivan Cavaleiro, bem como o egípcio Ahmed Hassan, antigo jogador do Rio Ave e do Sporting de Braga, representam todos o Alanyaspor.

Os brasileiros Guilherme Sitya e Amilton Silva, bem como o português Bruno Paz actuam todos no Konyaspor.

O português Miguel Cardoso, o luso-guineense Carlos Mané e o brasileiro Gustavo Campanharo jogam com a camisola do Kayserispor.

Wilson Eduardo (esquerda), internacional angolano. © REUTERS/Suhaib Salem

Campeonato turco suspenso

As autoridades turcas após este desastre decidiram cancelar a Volta a Antalya em ciclismo e suspender o campeonato turco.

Nas zonas não afectadas, também há vários atletas lusófonos.

O líder da primeira divisão turca com 54 pontos, o Galatasaray, conta com o médio português Sérgio Oliveira, enquanto o segundo classificado com 45 pontos, o Fenerbahçe, para além do treinador português Jorge Jesus, tem no plantel os brasileiros Gustavo Henrique, Luan Peres, Lincoln e Willian Arão, bem como o português Miguel Crespo, e o italo-brasileiro João Pedro Galvão.

No terceiro lugar está o İstanbul Başakşehir com 40 pontos que tem na sua equipa os brasileiros Léo Duarte, Lucas Lima e Júnior Caiçara, bem como o luso-guineense Edgar Ié.

O Besiktas, quarto classificado com 39 pontos, conta com os brasileiros Welinton Souza e Souza, e o luso-são-tomense Gedson Fernandes.

Outro clube com lusófonos é o Trabzonspor, sexto classificado com 38 pontos, que tem no seu plantel o cabo-verdiano Djaniny Semedo e os brasileiros Vitor Hugo e Bruno Peres.

O Karagümrük, nono classificado, tem um elemento, o português Bruno Rodrigues, enquanto o Ankaragücü, 15° classificado, tem dois, o brasileiro Marlon e o português Pedrinho.

Também com um elemento lusófono, o Kasimpasa do brasileiro Fabiano Souza, 16° classificado.

Por fim, o Giresunspor, 17° classificado, conta no plantel com o brasileiro Serginho, enquanto o Umraniyespor, 19° e último classificado, conta com o brasileiro Allyson e o angolano Geraldo.

De notar ainda que a segunda divisão turca conta com um internacional angolano, Estrela, que está no BB Erzurumspor, equipa que ainda assim está a uma certa distância da zona do sismo mortífero.

Recorde-se que o balanço provisório dos sismos ocorridos na segunda-feira na Turquia e na Síria aumentou para mais de cinco mil mortos.

Cidade de Hatay na Turquia, 7 de Fevereiro de 2023. © REUTERS - UMIT BEKTAS

