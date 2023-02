Depois de Londres Zelensky desloca-se a Paris esta noite

Ucrânia

Em Londres, para a sua segunda visita ao estrangeiro desde o início da invasão russa da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky conseguiu do Reino Unido a formação de pilotos, mais um passo em frente na sua caminhada para a obtenção, dos tão reclamos por Kyiv, aviões de caça.

Quase um ano depois da invasão, a Ucrânia pede um reforço e mais rápido apoio militar ocidental para fazer face aos avanços do exército russo na região do Donbass, no leste da Ucrânia, e o medo de uma escalada da ofensiva nas próximas semanas.

Num encontro com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, Volodymyr Zelensky pediu aos aliados ocidentais as “armas necessárias” para parar a ofensiva russa. O governante ucraniano sublinhou que o armamento é capital para "libertar todos os territórios ucranianos temporariamente ocupados".

Na Câmara dos Comuns, Volodymyr Zelensky sublinhou que uma vitória da Ucrânia contra a Rússia mudaria o mundo e serviria para dissuadir outros potenciais agressores no futuro.

Sabemos que a Rússia vai perder [a guerra] e sabemos que a vitória mudará o mundo. É uma mudança que o mundo precisa há muito tempo. (…) Uma vitória contra a própria ideia de guerra. Todo o agressor saberá aquilo que o espera.

O líder de Kyiv agradeceu o reino Unido pelo seu apoio incondicional desde o inicio do conflito.

O Reino Unido acompanha-nos naquela que é a vitória mais importante das nossas vidas. (...) Sabemos que a liberdade vencerá. E sabemos que a Rússia vai perder.

Esta é a segunda deslocação ao estrangeiro de Volodymyr Zelensky desde o início da guerra, a 24 de Fevereiro de 2022. A 21 de Dezembro do ano passado deslocou-se aos Estados Unidos, onde se encontrou na Casa Branca com o Presidente norte-americano Joe Biden.

Entretanto, de Londres Volodymyr Zelensky segue esta noite para Paris.

Amanhã os holofotes estarão postos em Bruxelas, onde decorre uma cimeira europeia e onde, segundo um diplomata europeu citado pela AFP, Zelensky se deve deslocar.

