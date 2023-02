Futebol: Real Madrid apurou-se para final do Mundial de clubes

Futebol

Marrocos – O Real Madrid apurou-se para a final do Mundial de clubes, prova organizada pela FIFA, organismo que gere o futebol mundial.

Os espanhóis do Real Madrid juntaram-se aos sauditas do Al Hilal na final que vai decorrer em Rabat, em território marroquino, a 11 de Fevereiro de 2023.

Real Madrid derrotou o Al-Ahly

Nas meias-finais, no Estádio Prince Moulay Abdellah em Rabat, em Marrocos, os madrilenos alcançaram um triunfo por 4-1 frente aos egípcios do Al-Ahly.

O jogo começou realmente a partir dos 41 minutos quando o avançado brasileiro Vinícius Júnior abriu o marcador para os ‘merengues’.

Durante a segunda parte o encontro vai se acelerar. Aos 47 minutos os madrilenos vão apontar um segundo golo pelo uruguaio Fede Valverde.

A vencer por 2-0, o Real Madrid parecia bem encaminhado para o triunfo.

No entanto, os egípcios do Al-Ahly vão reduzir o marcador com um tento do defesa tunisino Ali Maâloul aos 65 minutos de jogo de grande penalidade.

Os madrilenos não estavam tranquilos e o médio croata Luka Modric até vai falhar uma grande penalidade aos 87 minutos.

O Al-Ahly tentou tudo para chegar ao empate, mas no tempo adicional, os ‘merengues’ vão acrescentar dois tentos pelo avançado brasileiro Rodrygo (90+2’) e pelo defesa espanhol Sergio Arribas (90+8’).

O Real Madrid apurou-se para a final da prova onde vai defrontar os sauditas do Al Hilal que derrotaram os brasileiros do Flamengo por 3-2 na outra meia-final do Mundial de clubes de futebol.

Recorde-se que para chegar às meias-finais, o Al Hilal venceu os marroquinos do Wydad por 5-3 na marcação das grandes penalidades após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar e do prolongamento, enquanto o Al Ahly derrotou os norte americanos do Seattle Sounders FC por 1-0.

O Al Hilal apurou-se para a final do Mundial de clubes da FIFA. © AFP - FADEL SENNA

