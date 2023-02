Zelensky em deslocação surpresa ao Reino Unido

Ucrânia

Reino Unido – Deslocação de Volodymyr Zelensky ao Reino Unido, o presidente ucraniano aterrou esta manhã em Londres, no quadro de uma visita surpresa ao país. Zelensky já se encontrou com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak e tem reunião prevista com o rei Carlos III.

É a segunda viagem ao estrangeiro, desde o início da invasão russa da Ucrânia, a 24 de Fevereiro de 2022. O presidente ucraniano espera com esta deslocação pressionar Londres numa nova promessa de entrega de armas.

Na agenda, Volodymyr Zelensky tem encontro marcado com o primeiro-ministro Rishi Sunak, com os soldados ucranianos em formação no Reino Unido e deve dirigir-se à Câmara dos Comuns.

O chefe de Estado ucraniano será ainda recebido pelo rei Carlos III, segundo um porta-voz do palácio de Buckingham.

“Os Reino Unido foi um dos primeiros países a ajudar a Ucrânia. E hoje, estou em Londres para agradecer pessoalmente o apoio do povo britânico e ao primeiro-ministro Rishi Sunak pela sua liderança”, declarou nas redes sociais Volodymyr Zelensky. Publicação acompanhada de uma fotografia na companhia do chefe de Governo britânico no aeroporto de Stansted.

“A visita do Presidente Zelensky ao Reino Unido é um testemunho da coragem, determinação e luta do seu país e um testemunho de amizade robusta entre os dois países", declarou o executivo inglês num comunicado de imprensa anunciando a visita.

Downing Street reforçou, esta quarta-feira, as sanções contra o sector da defesa russo, o anunciou do governo britânico coincidiu com a visita surpresa ao país do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

As novas sanções incluem "seis fornecedores de equipamentos militares, como drones, para a invasão russa da Ucrânia”, "oito pessoas e uma entidade vinculadas a redes financeiras" próximas do Kremlin também vão ver os seus bens congelados.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia há quase um ano, o Reino Unido sancionou mais de 1.300 pessoas e entidades russas.

Entretanto, os holofotes estão postos em Bruxelas, onde amanhã decorre uma cimeira europeia e onde, segundo um diplomata europeu citado pela AFP, Zelensky se deve deslocar amanhã, quinta-feira, 09 de Fevereiro de 2023.

