Primeiro-ministro de Portugal reitera apoio à Ucrânia

O primeiro-ministro de Portugal disse, esta quinta-feira que vai reiterar ao Presidente ucraniano “todo o apoio à luta que a Ucrânia está a travar”. António Costa acrescentou que “seria uma tragédia para o mundo se o resultado desta guerra fosse uma vitória” da Rússia. Em declarações em Bruxelas, o chefe do governo português acrescentou que “a pior coisa” que se poderia fazer seria frustrar as “grandes expectativas” criadas quanto ao processo de adesão da Ucrânia ao bloco comunitário.

“Seria uma tragédia para o mundo se o resultado desta guerra fosse uma vitória daqueles que estão contra o direito internacional, que não respeitam o direito internacional, o direito à integridade dos territórios, o direito de soberania dos povos, o direito à autodeterminação de cada uma das nações. É fundamental assegurar essa vitória. Isso é absolutamente claro”, disse António Costa.

Depois de ter estado em Londres e Paris, Volodymyr Zelensky está em Bruxelas esta quinta-feira, onde falou na plenária do Parlamento Europeu e participa na abertura dos trabalhos do Conselho Europeu.

O primeiro-ministro de Portugal acrescentou que o país tem “todas as condições para no próximo mês de Março fazer a entrega de três tanques Leopard que tinham sido solicitados no âmbito da coligação europeia que está a ser formada para disponibilizar um conjunto relevante de equipamentos”.

Perante os eurodeputados, Volodymyr Zelensky pediu um fornecimento mais rápido de armas perante os avanços do exército russo. Além de pedir mais apoio militar aos 27, Zelensky deverá reiterar o apelo para que as negociações formais para a adesão da Ucrânia tenham início ainda este ano, mesmo com o seu país em guerra.

Também em declarações aos jornalistas, António Costa disse ser fundamental a União Europeia preparar-se para novos alargamentos e que “a pior coisa” que podia fazer era frustrar as “grandes expectativas” criadas quanto ao processo de adesão da Ucrânia.

“A última coisa que podemos fazer, que nenhum de nós tem direito a fazer, é frustrar as expectativas que agora foram criadas. Foram criadas, agora temos de as honrar”, declarou António Costa.

