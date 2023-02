Turquia

Turquia: familiares de desaparecidos do terramoto ainda com esperança nas buscas

Presidente turco Recep Tayyip Erdogan fala com sobreviventes no centro da cidade de Kahramanmaras, no sul da Turquia, a 8 de Fevereiro de 2023. AP

Texto por: Miguel Martins 1 min

Turquia – As operações de socorro tentam ainda resgatar sobreviventes por debaixo dos escombros, após o sismo da madrugada de segunda-feira. Fikret Ozdemir é um cozinheiro luso-turco, oriundo da zona do epicentro do tremor de terra. Ele deslocar-se-á no sábado para Kahramanmaras para tentar ajudar a população, ele acredita ainda poder encontrar com vida alguns dos familiares desaparecidos no terramoto.