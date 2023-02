Zelensky insta Europa a ser “mais rápida” na entrega de armas

Ucrânia/União Europeia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, instou esta quinta-feira, 9 de Fevereiro, os líderes europeus a "serem mais rápidos" do que a Rússia nas entregas de armas, pedindo sanções mais duras contra Moscovo.

Publicidade Continuar a ler

Diante do presidente do Conselho Europeu e dos primeiros-ministros dos 27 Estados-membros da UE, o chefe de Estado da Ucrânia agradeceu o apoio da Europa e alertou para a ameaça da “nuvem nuclear” feita pela Rússia.

“O regime russo não só odeia a justiça social e a diversidade, eles investem na xenofobia e tentam que isso se torne normal no nosso continente. Tentam trazer de volta as realidades dos anos 30, 40 dos século XX para que voltem a ser verdade hoje. Mas a nossa resposta a isso é não. Não. A nossa resposta é a Europa. Estamos a defender-nos da maior força anti-europeia do Mundo moderno. Estamos a defender-nos, nós ucranianos no campo de batalha, mas estamos também a defender-vos”, declarou.

Volodymyr Zelensky instou os líderes europeus a "serem mais rápidos" do que a Rússia nas entregas de armas.

"Precisamos de artilharia, de munição, tanques modernos, mísseis de longo alcance, aviões de combate modernos", sublinhou.

O líder ucraniano pediu aos 27 Estados-membros da UA para incluírem no próximo pacote “sanções contra a indústria de 'drones' e de mísseis”, assim como o “apoio tecnológico que está a suportar o terror russo”.

“É do interesse de todos, não só dos ucranianos, que a Rússia não consiga produzir mais mísseis para atacar as nossas cidades”, sustentou Volodymyr Zelensky.

Os responsáveis europeus comprometeram-se a manter pressão sobre o regime de Vladimir Putin, garantindo que o próximo pacote abrangerá "os propagandistas de Putin".

Depois de Londres e Paris, Volodomyr Zelensky foi a Bruxelas pedir aos líderes da União Europeia para acelerar a entrega de armas à Ucrânia. O Presidente da Ucrânia falou na plenária do parlamento Europeu e participa na abertura dos trabalhos do Conselho Europeu dos 27.

Numa declaração conjunta, os presidentes dos vários grupos políticos do Parlamento Europeu apelaram aos Vinte e Sete "para aumentar e acelerar a sua assistência militar, fornecer o equipamento militar e sistemas de defesa necessários e treinar as forças ucranianas". Desde o início do conflito, a União Europeia e os Estados-membros deram à Ucrânia cerca de 67 mil milhões de euros.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro