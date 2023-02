EUA anunciam que balão chinês tinha 'claramente' equipamentos de espionagem

Balão espião

O balão chinês abatido foi “claramente feito para fins de espionagem”, avança Washington. O dispositivo "estava equipado para interceptar comunicações", anunciou um alto funcionário do departamento de Estado norte-americano.

Imagens capturadas por aeronaves militares mostram que o balão chinês, que sobrevoou os Estados Unidos na semana passada, "foi claramente feito para fins de observação de espionagem e não se trata de um balão meteorológico", anunciou um alto funcionário do departamento de Estado norte-americano.

Os Estados Unidos confirmaram que o balão espião estava equipado para interceptar comunicações e fazia parte de uma frota que entrou no espaço aéreo de 40 países em cinco continentes.

"Tinha numerosas antenas, um conjunto provavelmente capaz de recolher e geolocalizar comunicações", acrescentou. O balão "estava equipado com painéis solares grandes o suficiente para fornecer a energia necessária para operar vários sensores de recolher informações", explicou o funcionário norte-americano.

Washington abateu um balão na costa atlântica no passado sábado, 4 de Fevereiro, depois de ter sobrevoado locais militares sensíveis. A existência deste balão foi explicada por Pequim como uma "aeronave civil usada para fins de investigação, principalmente meteorológicos".

As autoridades norte-americanas continuam a recolher os destroços do balão no Atlântico, perto da costa da Carolina do Sul. Um funcionário do FBI, que integra as investigações, revelou que apenas uma "pequena parte" do equipamento foi recuperado. “As provas recuperadas são muito limitadas”, acrescentando que os elementos estão a ser examinados em laboratórios da polícia federal em Quantico, na Virgínia.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, garantiu não "procura de um conflito" com a China. Durante o discurso de Estado da União ao Congresso, na terça-feira, Joe Biden afirmou que se " a China ameaçar a soberania, agiremos para proteger o nosso país".

Estas novas informações foram reveladas pela administração Biden apesar dos repetidos avisos da China sobre um potencial arrefecimento das relações entre os dois países. A porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, deixou um recado ao governo americano para que devolvesse os destroços do balão. “O balão não pertence aos Estados Unidos. Pertence à China”, afirmou.

