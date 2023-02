Ucrânia

Ucrânia: Zelensky deixa Bruxelas com promessas de apoio, mas sem aviões

AP - Yves Herman

Texto por: Lígia ANJOS 2 min

Os chefes de Estado e de governo da União Europeia encerraram a cimeira a meio da noite de 10 de Fevereiro. A cimeira ficou marcada pela chegada a Bruxelas de Volodymyr Zelensky, convidado de honra da cimeira e de uma sessão plenária extraordinária do Parlamento Europeu. O Presidente ucraniano foi recebido como herói com aplausos e regressou a Kiev com promessas de apoio, mas ainda sem aviões.