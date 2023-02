Futebol: Real Madrid venceu Mundial de clubes

Futebol

O Real Madrid arrecadou o título de vencedor do Mundial de clubes, derrotando na final o Al Hilal por 5-3 em território marroquino.

Pela quinta vez o Real Madrid venceu o Mundial de clubes de futebol, prova organizada pela FIFA, organismo que gere o futebol mundial.

Na final, que decorreu no Estádio Prince Moulay Abdellah, em Rabat, em território marroquino, os madrilenos entraram rapidamente no jogo.

Aos 13 minutos, o avançado brasileiro Vinícius Júnior abriu o marcador antes do médio uruguaio Fede Valverde aumentar a vantagem para 2-0 aos 18 minutos de jogo.

Os sauditas do Al Hilal vão reagir aos 26 minutos com um tento do avançado maliano Moussa Marega, jogador que actua no Marítimo, no Vitória de Guimarães, e no FC Porto em Portugal.

No intervalo os ‘merengues’ venciam por 2-1.

A segunda parte começou bem para os espanhóis visto que apontaram dois golos em quatro minutos: aos 54 minutos foi o avançado francês Karim Benzema e aos 58 minutos foi novamente o médio uruguaio Fede Valverde.

A vencer por 4-1, o Real Madrid estava bem encaminhado para o triunfo na prova.

No entanto, os sauditas vão conseguir reagir e reduzir o marcador aos 63 minutos com um tento do argentino Luciano Vietto, jogador que actuou no Sporting Clube de Portugal e no Atlético Madrid.

A 4-2 tudo ainda era possível, mas o avançado brasileiro Vinícius Júnior vai acabar com as esperanças dos sauditas aos 69 minutos. Vinícius Júnior marcou o quinto golo dos ‘merengues’, o segundo pessoal, nesta final do mundial de clubes de futebol.

Os sauditas ainda vão reduzir o marcador para 5-3 com um segundo tento apontado pelo avançado argentino Luciano Vietto aos 79 minutos de jogo.

O Real Madrid venceu por 5-3 o Al Hilal e arrecadou o título pela quinta vez após 2014, 2016, 2017, 2018 e 2023.

De notar que os brasileiros do Flamengo terminaram no terceiro lugar após terem derrotado os egípcios do Al Ahly por 4-2 em Tânger.

Vinícius Júnior (direita), avançado brasileiro do Real Madrid. © AFP - FADEL SENNA

