Canadá abateu objecto voador que sobrevoava o país

EUA

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, anunciou este sábado, 11 de Fevereiro, que as forças armadas abateram um "objecto voador não identificado" a grande altitude, no norte do Canadá, um dia depois de Washington ter abatido outro dispositivo no Alasca.

Publicidade Continuar a ler

"As Forças Aéreas do Canadá e dos Estados Unidos agiram em conjunto e um F-22 dos Estados Unidos disparou contra o objecto", anunciou Justin Trudeau. O dispositivo foi abatido este sábado sobre a região de Yukon, na fronteira com o Alasca, onde caças americanos tinham abatido outro objecto.

O primeiro-ministro canadiano disse, ainda, que as forças canadianas mobilizadas em Yukon "vão recuperar e analisar os restos do objecto" e revelou ter conversado com o Presidente Joe Biden sobre o ocorrido, que acontece uma semana depois de os EUA terem abatido um suposto balão espião chinês, a 28 de Fevereiro, provocando um novo incidente diplomático entre Washington e Pequim.

Nas últimas duas semanas, este é o terceiro objecto voador não identificado a violar o espaço aéreo da América do Norte.

"Ordenei o abate de um objecto não identificado que violou o espaço aéreo do Canadá. O NORAD [Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americano] abateu o objecto no espaço aéreo do Yukon, a Força Aérea do Canadá e dos EUA juntaram-se, e um F-22 norte-americano disparou com sucesso contra o objecto", escreveu o governante canadiano na rede social Twitter.

J’ai ordonné que soit ramené au sol un objet non identifié qui violait l’espace aérien canadien. Le @NORADCommand a abattu l’objet au-dessus du Yukon. Des avions du Canada et des États-Unis ont été dépêchés sur les lieux, et le tir provenant du U.S. F-22 a atteint l’objet. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023

Numa segunda mensagem, Justin Trudeau acrescentou: "Falei com o Presidente [dos Estados Unidos] Biden esta tarde. As forças armadas canadianas vão agora recolher e analisar os destroços do objecto. Obrigado ao NORAD por vigiar a América do Norte".

I spoke with President Biden this afternoon. Canadian Forces will now recover and analyze the wreckage of the object. Thank you to NORAD for keeping the watch over North America. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023

Um alegado balão espião chinês passou quase uma semana a sobrevoar o espaço aéreo norte-americano e canadiano antes ser abatido por aviões norte-americanos, na semana passada. Os militares norte-americanos abateram um segundo objecto no espaço aéreo do Alasca esta sexta-feira, mas as autoridades não deram detalhes sobre o tipo de objecto voador abatido.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro