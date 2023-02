Dia da criança-soldado: 300.000 crianças participam em conflitos

Crianças

Crianças-soldado durante cerimónia de desarmamento, organizada pela Unicef no Sudão do Sul.

Assinala-se este domingo, 12 de Fevereiro, o Dia da Mão Vermelha, contra o uso de crianças soldado. Este é um dia dedicado aos milhares de meninos e meninas alistados em grupos armados em todo mundo.

Estima-se que cerca de 300.000 crianças participem em conflitos em todo o mundo. Em entrevista à RFI, o responsável pela protecção infantil no Sudão do Sul para a Unicef, Brendan Ross, alertou para a violação dos direitos desses jovens.

"No Sudão do Sul, o número de crianças soldados diminuiu nos últimos cinco anos. De acordo com as nossas estimativas, existem menos de 100 crianças ainda estão inscritas nas forças armadas e grupos armados. Mas o problema no Sudão, como em muitos outros países, é a grande pobreza provocada por décadas de guerras civis. Há muitos jovens que pegaram em armas, que foram alistados em gangues e que estão envolvidos em vários conflitos como roubo de gado ou violência em comunidades. Este é um dos maiores problemas no Sudão", descreve o responsável.

"Como em muitos conflitos, os jovens não têm muitas oportunidades, lutam para ter acesso à educação e não têm alternativas porque não foram à escola o tempo suficiente. Na maior parte das vezes não há trabalho. Pegar numa arma e lutar para defender a sua comunidade ou a sua aldeia, ou ganhar algum dinheiro lutando para um político, é o que eles pensam ser a melhor oportunidade para eles", prossegue.

Recrutadas por forças armadas de governos ou por grupos rebeldes, estas crianças-soldados podem servir como combatentes, cozinheiros, mensageiros e até escravos sexuais. "Muitos deles sofreram muitos traumas. Perderam o rumo, perderam os pais", explica Brendan Ross.

"Nalguns casos eles lutam na linha de frente, noutros são usados ​​como espiões. Às vezes, têm que cumprir outras funções, como cozinheiro. Existem muitas tarefas diferentes que as crianças são forçadas a fazer. Mas as crianças não têm lugar nas forças armadas! As crianças precisam que seu direito à educação, o seu direito a ter uma infância, a brincar, seja garantido. Portanto, este dia internacional serve para nos unirmos para reconhecer este facto: toda criança forçada a pegar em armas vê seus direitos violados. É uma violação de sua infância e eles ficarão traumatizados pelo resto das suas vidas. Devemos acabar com esta prática, é para isso que serve este dia", concluiu.

Não existem estatísticas oficiais, mas entre 2017 e 2022, a UNICEF ajudou mais de 17.000 crianças a reintegrarem-se - jovens que foram raptados. Um número que não inclui todas as crianças que não têm acesso ao programa de ajuda ou que ainda não foram liberadas.

