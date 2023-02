Futebol: FC Porto venceu Sporting CP no Clássico

Futebol

O FC Porto venceu por 1-2 na deslocação ao terreno do Sporting CP num jogo a contar para a 20ª jornada do Campeonato português da primeira divisão de futebol.

Um dos Clássicos históricos do futebol português tinha uma importância para cada uma das duas equipas, o Sporting CP e o FC Porto.

Não era apenas uma história de triunfo ou de derrota, mas sobretudo de continuar a sonhar com os objectivos traçados no início da época.

O FC Porto, antes do jogo, estava a oito pontos do SL Benfica, enquanto o Sporting CP estava a sete dos portistas.

Este jogo já era decisivo nas pretensões de cada equipa.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, a primeira parte foi sem sabor, terminando com um empate sem golos.

A segunda parte trouxe mais emoções. A equipa da casa, o Sporting CP, acabou por sofrer um tento aos 61 minutos apontado pelo médio colombiano do FC Porto, Matheus Uribe.

A perder, os leoninos vão reagir e até vão empatar em cima do minuto 90 com um golo do avançado luso-tunisino Youssef Chermiti, mas o árbitro, após consultar o VAR, anulou o tento devido a um fora de jogo do atleta de 18 anos.

Durante o tempo adicional, os dragões vão acrescentar um segundo golo aos 90+4 minutos com um tento do brasileiro Pepê.

A vencer por 0-2, nada parecia perturbar a equipa portista.

No entanto, nos minutos finais, o Sporting Clube de Portugal vai apontar um tento de honra aos 90+7 minutos pelo luso-tunisino Youssef Chermiti.

O FC Porto acabou por vencer por 1-2 na deslocação ao terreno do Sporting CP. Com este triunfo, os portistas ocupam o segundo lugar com 48 pontos, a cinco do líder, o SL Benfica, que tinha vencido por 0-2 na deslocação ao terreno do Paços de Ferreira a 26 de Janeiro, em jogo antecipado.

Os dragões continuam na luta pelo título que eles alcançaram há um não, isto enquanto os sportinguista continuam no quarto lugar com 38 pontos, a dez do FC Porto, que ocupa o segundo lugar, directamente qualificativo para a Liga dos Campeões, e a 15 do Benfica, que está na liderança da Liga Portuguesa.

Pedro Goncalves, avançado português do Sporting CP. © LUSA - MANUEL FERNANDO ARAÚJO

