Estados Unidos derrubam quarto objecto voador em oito dias

As autoridades dos Estados Unidos derrubaram um novo "objeto não identificado" este domingo, que sobrevoava o Lago Huron, no Estado do Michigan, que faz fronteira com o Canadá. Trata-se do quarto objecto derrubado em oito dias.

O objecto foi descrito como uma estrutura octogonal, que voava a cerca de 6.000 metros de altitude no Estado do Michigan, de acordo com um alto responsável da administração norte-americana. Alegadamente, o dispositivo não representava uma "ameaça militar", mas sim um risco para a aviação civil. Em comunicado, o Pentágono informou que o comando aeroespacial americano controlou a trajetória do objecto e tomou a decisão de o abater sobre o Lago Huron "para evitar que atingisse pessoas no solo e, ao mesmo tempo, para aumentar as hipóteses de que fosse recuperado."

A subsecretária de Defesa para a Segurança Nacional, Melissa Dalton, falou em "contactos com a República Popular da China sobre o balão", sem adiantar mais pormenores. Algo que remete para mais um episódio na crise dos balões que começou com o derrube de um objecto voador chinês sobre o espaço aéreo americano, a 4 de Fevereiro. Washington apontou-o como um dispositivo espião, mas Pequim falou em dispositivo usado para pesquisas, principalmente meteorológicas, que teria desviado da rota e acusou os Estados Unidos de reacção desproporcionada.

Entretanto, a China afirmou, esta segunda-feira, que balões norte-americanos entraram no seu espaço aéreo "mais de 10 vezes" desde Janeiro do ano passado. No domingo, as autoridades da província chinesa de Shandong, no leste do país, também anunciaram a descoberta de um "objeto voador não identificado" nas águas do mar Amarelo e disseram que o iam destruir.

