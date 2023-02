Portugal

Portugal: Pelo menos 4.815 menores vítimas de abuso sexual no seio da Igreja Católica

Áudio 01:26

O coordenador da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa, Pedro Strech (E), conversa com o cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente (D), durante a conferência de imprensa para a apresentação do relatório final da Comissão, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, 13 de Fevereiro de 2023. LUSA - MANUEL DE ALMEIDA

Texto por: Cristiana Soares 1 min

Em Portugal, pelo menos, 4.815 menores foram vítimas de abuso sexual no seio da Igreja Católica, desde 1950. A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica divulgou, esta manhã, as conclusões do trabalho realizado ao longo do ano passado e que resultou na recolha de centenas de testemunhos de vítimas.