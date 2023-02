Pablo Neruda foi envenenado, confirma painel internacional de cientistas

Pablo Neruda

Especialistas forenses determinaram que o poeta chileno Pablo Neruda morreu envenenado, há 50 anos, e divulgam o relatório final sobre a causa da morte do Prémio Nobel de Literatura e do político e diplomata Pablo Neruda esta quarta-feira, 15 de Fevereiro, revelou a família do escritor.

Foi publicado esta quarta-feira, 15 de Fevereiro, no Chile, o relatório do grupo de especialistas sobre a causa da morte do Prémio Nobel de Literatura e do político e diplomata Pablo Neruda.

Na segunda-feira, o sobrinho revelou a conclusão. “Posso afirmá-lo, porque vi os relatórios. Digo-o, como advogado e sobrinho, com muita responsabilidade, porque a juíza ainda não o pode referir, pois não tem ainda todas as informações”, disse Rodolfo Reyes ao El País, dando conta que a toxina encontrada em 2017 nos restos mortais de Neruda lhe fora injectada. Isto leva a admitir que a causa efectiva da morte foi a bactéria clostridium botulinum, e não o cancro da próstata, diagnosticado em 1969, como foi escrito na certidão de óbito e também defendido, em 2013, pelo primeiro painel de peritos chamado a investigar o caso.

No dia 23 de Setembro de 1973, doze dias depois do golpe militar de Augusto Pinochet no Chile, foi anunciada a morte do poeta e político comunista Pablo Neruda vítima de um cancro. Esta morte foi um assassínio, denuncia a família há muitos anos. O relatório publicado esta quarta-feira aponta que a bactéria encontrada nos restos mortais do escritor "já estava no corpo no momento da morte".

Esta revelação foi a mais recente reviravolta num dos grandes debates do Chile pós-golpe de Estado. A posição oficial há muito defendida é a de que Pablo Neruda morreu de complicações decorrentes de cancro de próstata, mas o antigo motorista do escritor, Manuel Araya, argumentou durante décadas que o poeta tinha sido envenenado.

Se voltarmos a 1973, certamente o ano mais importante da história recente do Chile. Quatro anos antes, o antigo senador comunista Pablo Neruda desistiu da candidatura presidencial em favor do aliado socialista, Salvador Allende. Este último acaba por vencer em 1970, e Pablo Neruda, um activo apoiador de Salvador Allende, foi nomeado embaixador em França. Amante da cultura francesa viveu em Paris alguns anos, antes de regressar ao Chile em 1972. Na volta, uma multidão aplaudiu-o no Estádio Nacional, em Santiago.

Salvador Allende foi derrubado pelo golpe militar de Pinochet em 11 de Setembro de 1973. Doze dias depois, em 23 de Setembro de 1973, Pablo Neruda morreu no hospital, na clínica Santa María, em Santiago, aos 69 anos. O atestado de óbito é então muito claro: um súbito agravamento do cancro, diagnosticado em França em 1969, é a causa da morte.

Mas essa versão foi contestada publicamente em 2011. "Manuel Araya, o motorista do poeta, também comunista, revelou em 2011 que a morte do amigo acontece depois de ter sido envenenado", lembra Marie-Laure Sara-de La Vaissière, professora-investigadora e médica especialista nos estudos latino-americanos.

Para o público em geral, essa tese, que só existia nos círculos comunistas chilenos, surpreendeu. O partido Comunista Chileno, que sempre pensou na possibilidade de envenenamento, fez uma denúncia em 2011 para esclarecer as circunstâncias da morte de Pablo Neruda. Desde então, três autópsias foram realizadas e os restos mortais de Pablo Neruda foram exumados em 2013. A bactéria, responsável pelo botulismo, foi encontrada em 2017 num dente de Neruda por outra equipa de especialistas, que descartou a versão da ditadura e rejeitou que a causa da morte fosse um cancro de próstata.

Este é o resultado da investigação conduzida por um painel internacional de cientistas; Chile, México, El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha e Dinamarca.

