Futebol: Benfica venceu Club Brugge na Liga dos Campeões

O Benfica venceu por 0-2 na deslocação ao terreno dos belgas do Club Brugge na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Os portugueses do SL Benfica, que terminaram no primeiro lugar no Grupo H com 14 pontos e à frente do Paris Saint-Germain, deslocaram-se ao terreno dos belgas do Clube Brugge, que acabou no segundo posto no Grupo B com 11 pontos e atrás do FC Porto.

Nesta primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol, os belgas acolheram pela segunda vez uma equipa portuguesa no Estádio Jan Breydel, visto que na fase de grupos, o FC Porto venceu por 0-4 na Bélgica. Uma vingança portista visto que na cidade Invicta em Portugal, os belgas também tinham vencido por 0-4.

Desta vez o contexto era diferente visto que a Liga dos Campeões esta na fase de eliminação directa.

Em casa os belgas tentaram ser perigosos na primeira parte, mas não conseguiram concretizar nenhuma oportunidade, como o Benfica. No intervalo o resultado mantinha-se com um empate sem golos.

A segunda parte foi totalmente diferente, os lisboetas entraram melhor e abriram o marcador. Aos 49 minutos, Gonçalo Ramos, avançado português dos encarnados, sofreu uma falta na área e o árbitro assinalou uma grande penalidade.

O médio luso-angolano João Mário não falhou e marcou o primeiro golo da equipa lisboeta.

A vencer por 0-1, a equipa portuguesa vai acabar por gerir e aproveitar um erro defensivo para acrescentar um segundo tento.

Aos 88 minutos, a defesa belga estava a trocar a bola entre vários jogadores quando o brasileiro David Neres interferiu nessa troca, recuperou a bola, isolou-se e marcou o segundo golo encarnado.

De notar que o Benfica e o Club Brugge tiveram um golo invalidado cada um devido a foras-de-jogo.

No fim do tempo regulamentar, o SL Benfica derrotou o Clube Brugge por 0-2 em território belga. A segunda mão decorre a 7 de Março no Estádio da Luz em Lisboa.

No outro encontro da quarta-feira 15 de Fevereiro, os alemães do Borussia Dortmund venceram por 1-0 os britânicos do Chelsea.

Os alemães do Borussia Dortmund venceram por 1-0 os britânicos do Chelsea. © AFP - INA FASSBENDER

