Teatro

Nova peça de William Kentridge questiona condição humana

Texto por: Lígia ANJOS 2 min

A mais recente peça do artista sul-africano, William Kentridge, "Sybil" esteve em cena no teatro parisiense de Châtelet. O espectáculo apresenta-se em duas partes, que nos mergulha numa reflexão em torno do mito da profetisa Sibila.