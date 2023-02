Estados Unidos

ONG's satisfeitas com saída de Malpass do Banco Mundial

David Malpass, nomeado em 2019 por Donald Trump para a direcção do Banco Mundial, anunciou que vai apresentar a demissão do cargo até ao final de Junho. AP - Jose Luis Magana

Texto por: RFI 2 min

David Malpass, nomeado em 2019 por Donald Trump para a direcção do Banco Mundial, anunciou que vai apresentar a demissão do cargo até ao final de Junho. Várias organizações ambientais mostraram-se satisfeitas com a saída de David Malpass, sublinhado que durante a sua presidência a instituição perdeu tempo na luta contra as alterações climáticas.