Covid-19: Partido Comunista Chinês fala em "vitória decisiva"

O Partido Comunista chinês anunciou esta sexta-feira, 17 de Fevereiro, que o país conquistou uma "vitória decisiva" na luta contra a Covid-19, afirmando que mais de 200 milhões de pessoas receberam tratamento médico e o país teve a taxa de mortalidade mais baixa do mundo.

“Uma viagem extraordinária” e durante a qual “foi dada prioridade às pessoas e às suas vidas, através de uma coordenação eficaz entre a resposta contra a pandemia e o desenvolvimento económica e social”, escreveu a agência noticiosa oficial Xinhua.

Foi desta forma que o Politburo do Comité Permanente do Comité Central do Partido Comunista Chinês descreveu a política sanitária contra a Covid-19 no país. Uma "vitória decisiva" na qual mais de 200 milhões de pessoas receberam tratamento médico, resultando na taxa de mortalidade mais baixa do mundo.

Depois de meses de uma política de “zero casos” que incluía o encerramento de fronteiras, o bloqueio de cidades e a realização de testes diários, autoridades chinesas decidiram, no final de 2022, levantar algumas restrições.

A decisão repentina foi desencadeada pelos vários protestos que sacudiram o país, deixando a população desemparada e os hospitais sobrecarregados face ao aumento exponencial de casos que se verificaram no país.

Uma situação normal aos olhos do Partido Comunista Chinês que fala agora uma “vitoria decisiva” na luta contra a pandemia de Covid-19, descrevendo uma “transição suave” que aconteceu num momento “relativamente curto” que resultou “na taxa de mortalidade por covid-19 mais baixa do mundo".

De acordo com os dados disponibilizados pelo Centro de Controlo de Doenças, os hospitais chineses registaram mais de 83 mil mortes provocados pela covid-19, entre Dezembro e Fevereiro desde ano. Todavia, muitos especialistas referem que este valor não corresponde à realidade.

O Politburo do Comité Permanente do Comité Central do Partido Comunista Chinês disse ainda que o país vai aumentar a taxa de vacinação para idosos e fortalecer o fornecimento e a produção de dispositivos médicos.

A França deixa de exigir teste PCR

As autoridades francesas decidiram deixar de exigir um teste de PCR negativo, com menos de 48 horas, aos viajantes provenientes da China. A medida tinha sido adoptada no início de Janeiro, face ao surto de casos no país asiático.

"A partir de 16 de Fevereiro, os viajantes da China para a França não estão mais sujeitos à obrigação de apresentar o resultado de um teste RT-PCR negativo com menos de 48 horas, bem como a declaração de honra relativa ao Covid-19", informa o comunicado, publicado esta quinta-feira, 16 de Fevereiro, pela Embaixada da França em Pequim.

