Médicos dizem que Joe Biden "continua um homem saudável e forte"

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está apto para exercer as suas funções, de acordo com o seu relatório médico anual. Joe Biden "continua a ser um homem saudável e forte, de 80 anos, apto para exercer", afirmou o seu médico, no relatório anual de saúde do chefe de Estado.

O presidente mais velho da história dos Estados Unidos, que não esconde as suas ambições de uma reeleição, "continua a ser um homem saudável e forte, de 80 anos, apto a exercer”, resumiu Kevin O'Connor, o médico que acompanha Joe Biden há mais de 10 anos.

O Presidente foi submetido a uma série de exames, incluindo "um exame neurológico extremamente detalhado", de acordo com o relatório divulgado, esta quinta-feira, pela Casa Branca.

A nota do médico refere que uma "lesão" foi retirada do tórax do Presidente e vai ser submetida a uma biópsia. De resto, Joe Biden tem apenas doenças leves, tratadas com três medicamentos prescritos.

A nota acrescenta que o chefe de Estado norte-americano está a ser tratado por "fibrilação atrial não valvular", uma condição cardíaca que fica "estável" após o tratamento; lípidos elevados no sangue, também corrigidos com sucesso pelo tratamento e alergias.

Os dois problemas apontados no último exame, em Novembro de 2021 - uma marcha rígida e uma tosse frequente associada ao refluxo gastroesofágico - permanecem "estáveis".

O relatório era aguardado com expectativa, tendo em conta que Joe Biden já não esconde as ambições de reeleição, o que o pode colocar num novo frente-a-frente com o seu antecessor, Donald Trump. A sua idade pode ser um dos ângulos das críticas republicanas na corrida eleitoral. Algo que, aliás, já começou. A republicana Nikki Haley, também já na corrida às presidenciais, pediu na quarta-feira testes de aptidão intelectual para qualquer autoridade eleita com mais de 75 anos. Algo que se aplicaria ao próprio Donald Trump, com 76 anos.

