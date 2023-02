Macron sobre Ucrânia: "Devemo-nos preparar para um conflito prolongado"

Discurso/Emmanuel Macron

Munique – O Presidente francês, Emmanuel Macron, discursou, esta sexta-feira, na Conferência de Segurança, em Munique, sobre a guerra na Ucrânia, que, dentro de poucos dias, completa um ano. O chefe de Estado francês realçou as consequências catastróficas do conflito e disse, não ter dúvidas, de que o mundo se deve preparar para uma guerra prolongada.

Num discurso que durou mais de 24 minutos, o Presidente francês começou por falar de um balanço catastrófico e injustificado e defendeu que a guerra afecta o planeta inteiro e não só os cidadãos europeus.

"Dentro de poucos dias, terá passado um ano, do lançamento da catastrófica guerra de agressão, levada a cabo pela Rússia, contra a Ucrânia. O balanço é considerável, de um conflito catastrófico e injustificado, e eu quereria insitir aqui, de forma profunda, sobre um ponto: esta guerra, contrariamente àquilo que leio de forma frequente, não é simplesmente a guerra das europeias e dos europeus. Ela afecta todo o planeta", referiu Emmanuel Macron.

O chefe de Estado francês defende que a agressão russa é "desprovida de qualquer justificação", qualificando-a como "neocolonial e imperialista".

Esta agressão tem efeitos calamitosos no mundo, de que a Rússia tem total responsabilidade, salientou Emmanuel Macron.

O Presidente francês salientou ainda que a Rússia é uma "potência de desequilíbrio e de desordem" e que o momento actual não é "de diálogo", justificando-se, em seguida.

"Temos uma Rússia que escolheu a guerra, que escolheu intensificá-la e escolheu praticar, inclusivamente, crimes de guerra e perpetrar ataques contra infraestruturas civis. A conclusão a curto prazo que deveremos retirar é simples: A Rússia não pode nem deverá ganhar esta guerra e a agressão russa deve falhar", acrescentou.

O Presidente francês Emmanuel Macron discursou na Conferência de Segurança de Munique (MSC), esta sexta-feira. 17 de Fevereiro de 2023. AFP - ODD ANDERSEN

Emmanuel Macron disse ainda que "devemo-nos preparar para um conflito prolongado" e que os países devem comprometer-se na preparação da paz.

"Temos de começar já a preparar as condições da paz. É a nossa responsabilidade (...) Esta paz será ainda mais possível e credível se formos fortes hoje e se soubermos ser fortes a longo prazo", rematou.

Ouça aqui o discurso de Emmanuel Macron:

Discurso Emmanuel Macron, conferência de Munique, 17-02-2023

Emmanuel Macron deixa vários apelos futuros

No decorrer do seu discurso, Emmanuel Macron deixou vários apelos, que deverão ser tidos em conta no futuro. Em primeiro lugar, o Presidente francês disse ser necessário reinvestir, "de forma maciça", em matéria de defesa.

"Gostaria que adoptássemos um ambicioso programa de defesa europeu antes do Verão", salientou o chefe de Estado.

Em segundo lugar, o Presidente francês recordou que é preciso ter em conta o factor nuclear, nomeadamente, devido ao aumento do receio de um conflito nuclear.

Depois, Macron, deixou um apelo para que se repense a doutrina de segurança para garantir o "lugar da Europa, em quaisquer futuras discussões sobre o controlo de armas".

Por fim, o Presidente francês diz ser necessário pensar acerca dos mecanismos que tornarão possível evitar o "ciclo de agressão que a Europa tem vivido, nas últimas décadas".

Emmanuel Macron disse ainda que quer organizar uma conferência sobre a defesa europeia, devido à guerra na Ucrânia.

