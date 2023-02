Christian Atsu encontrado sem vida nos escombros na Turquia

Turquia/Síria

O futebolista ganês Christian Atsu foi encontrado sem vida nos escombros na Turquia, após o sismo que ocorreu na madrugada de segunda-feira, 6 de Fevereiro.

Publicidade Continuar a ler

O antigo internacional ganês, que representou o Rio Ave e o FC Porto em Portugal, foi até dado como sobrevivente a 7 de Fevereiro, mas rapidamente essa informação foi desmentida pelo agente e pelos familiares.

Desde então as buscas continuavam e localizou-se o apartamento onde estava o futebolista que actuava no Hatayspor.

Neste sábado, 18 de Fevereiro, o agente do jogador, Nana Sechere, confirmou nas redes sociais que o corpo do ganês foi encontrado sem vida debaixo dos escombros.

Christian Atsu tinha bilhete para sair da Turquia antes do terramoto

O Team Manager do Hatayspor, Fatih Ilek, afirmou, em declarações à Radyospor, que Christian Atsu tinha pedido para sair do clube e tinha até um voo marcado para as 23h no domingo 5 de Fevereiro.

No entanto nesse mesmo dia, o avançado ganês marcou o golo da vitória frente ao Kasimpasa, 1-0, e acabou por cancelar o voo com destino a França onde o jogador ia juntar-se à família segundo Fatih Ilek: «Ia para França reunir-se com a sua família, mas como jogou bem e marcou contra o Kasimpasa, cancelou a sua viagem», concluiu.

O terramoto ocorreu às 4h da manhã de segunda-feira, 6 de Fevereiro.

Recorde-se que Christian Atsu, avançado ganês, representou o Feyenoord Academy no Gana, o FC Porto e o Rio Ave em Portugal, o Chelsea, o Everton, o Bournemouth e o Newcastle em Inglaterra, o Vitesse nos Países Baixos, o Málaga em Espanha, o Al Raed na Arabia Saudita e o Hatayspor na Turquia.

De notar que Christian Atsu, com a Selecção Nacional, participou em quatro Campeonatos Africano das Nações, em 2013, 2015, 2017 e 2019, tendo sido eleito melhor jogador do torneio em 2015 na Guiné Equatorial. Com o Gana o avançado disputou 60 jogos e marcou 10 golos, ele que também marcou presença no Mundial de 2014 no Brasil.

O sismo que ocorreu na Turquia e na Síria fez pelo menos 36 mil mortos.

Christian Atsu, avançado do Gana. © Justin TALLIS / AFP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro