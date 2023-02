Seis mortos em tiroteio nos Estados Unidos

Estados Unidos

Seis pessoas morreram na sexta-feira 17 de Fevereiro, numa cidade rural do Estado norte-americano do Mississippi, no sul dos Estados Unidos.

O porta-voz do Departamento de Segurança Pública do Mississippi, Bailey Martin, confirmou as mortes em Arkabutla, no condado de Tate.

A polícia confirmou que um homem está sob custódia. Segundo as informações recolhidas, o suspeito matou seis pessoas, ele que foi de casa em casa para matar residentes. No entanto, a CNN, televisão norte-americano, informou que uma das vítimas era a sua ex-esposa.

O Gabinete do Xerife do condado de Tate identificou o suposto atirador como Richard Dale Crum, de 52 anos. As autoridades ainda não esclareceram os motivos do ataque.

Num comunicado publicado nas redes sociais, o governador do Mississippi, Tate Reeves, disse que o suspeito estava sob custódia: “Neste momento, acreditamos que ele agiu sozinho”, disse Tate Reeves.

Este ataque a tiros de sexta-feira ocorreu apenas alguns dias depois do de segunda-feira à noite: três pessoas morreram e cinco ficaram feridas num ataque com uma arma de fogo na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, falou na noite de sexta-feira, mostrando exasperado com os tiroteios: “Basta. A nossa nação já viveu pelo menos 73 tiroteios. A violência armada é uma epidemia e o Congresso deve agir agora”, disse o Presidente dos Estados Unidos.

Joe Biden pediu novamente ao Congresso que restabeleça a proibição nacional de espingardas de assalto que existia de 1994 a 2004. Estima-se que houve cerca de 44 mil mortes relacionadas com armas de fogo nos Estados Unidos no ano passado, de acordo com o banco de dados Gun Violence Archive.

