Brasil

Blocos de rua voltam a animar o Carnaval de Rio de Janeiro

Carnaval 2023. © AFP - CARL DE SOUZA

Texto por: Pierre Le Duff 2 min

Rio de Janeiro – Começa hoje à noite o famoso desfile do grupo especial das escolas de samba no Rio de Janeiro. Mas o verdadeiro evento do carnaval mais famoso do mundo, é a retoma, depois de três anos sem acontecer devido à pandemia, do carnaval de rua na cidade, com centenas de cortejos chamados “blocos” em toda cidade.