Futebol: FC Barcelona na liderança na Liga Espanhola à frente do Real Madrid

Futebol

Robert Lewandowski, avançado polaco do FC Barcelona.

O FC Barcelona continua a liderar o campeonato espanhol da primeira divisão de futebol após a 22ª jornada com 59 pontos.

O líder do campeonato, o FC Barcelona, tem oito pontos de vantagem em relação ao Real Madrid após a 22ª jornada da Liga Espanhola de futebol.

FC Barcelona continua na liderança

Os ‘blaugranas’ venceram por 2-0 o Cádiz. Os tentos dos catalães foram apontados pelo defesa espanhol Sergi Roberto e pelo avançado polaco Robert Lewandowski.

Com este triunfo o FC Barcelona lidera a Liga Espanhola com 59 pontos, contando com 19 triunfos nesta época 2022/2023.

Real Madrid na perseguição aos catalães

Os ‘merengues’ venceram por 0-2 na deslocação ao terreno do Osasuna. Os golos foram apontados pelo avançado espanhol Marco Asensio e pelo médio uruguaio Fede Valverde.

Com esta vitória, os madrilenos continuam no segundo lugar com 51 pontos, a oito dos líderes catalães.

Os dois líderes voltam a jogar neste fim-de-semana, a 25 e 26 de Fevereiro: Real Madrid-Atlético Madrid e Almería-FC Barcelona.

Real Madrid. Imagem de Arquivo. © AP - Jose Breton

