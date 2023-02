Joe Biden faz visita simbólica à Polónia para reafirmar apoio dos EUA

Visita/Joe Biden

Polónia – Depois de uma visita surpresa relâmpago a Kiev, Joe Biden chegou, na noite desta segunda-feira, à Polónia. Na tarde de hoje, o Presidente americano discursa em Varsóvia, perante milhares de refugiados ucranianos. Esta deslocação, que acontece até esta quarta-feira é repleta de simbolismo.

A três dias de se assinalar um ano de guerra na Ucrânia, Joe Biden estؚá na Polónia, para continuar a demonstrar o apoio dos Estados Unidos da América face à agressão russa. Trata-se de uma deslocação histórica porque é a primeira vez que um chefe de Estado americano se desloca ao país duas vezes, em menos de um ano.

Para além disso, esta é uma visita com um grande valor simbólico, uma vez que a Polónia faz fronteira com a Ucrânia e, como tal, tem sido o país que mais se prontificou a receber refugiados. Desde o início da guerra, já acolheu um milhão e meio de pessoas.

No decorrer desta terça-feira, Joe Biden vai encontrar-se com o homólogo polaco, Andrzej Duda e discursará igualmente num local com um simbolismo relevante.

Visita servirá "para falar sobre a cooperação bilateral e esforços coletivos para apoiar a Ucrânia e fortalecer as capacidades de dissuasão da NATO", avançou, há algumas semanas, a Casa Branca.

O Presidente americano vai dirigir-se, esta tarde, aos habitantes polacos e aos milhares de refugiados ucranianos no Castelo Real de Varsóvia, uma importante infraestrutura que foi destruída durante a segunda guerra mundial e, posteriormente, reconstruída. Espera-se que, durante a alocução, Biden reafirme, uma vez mais, o seu apoio incondicional à Ucrânia e deixe uma mensagem clara dirigida a Vladimir Putin.

Preparativos no Castelo de Varsóvia para receber Joe Biden, Presidente americano. 19 de fevereiro de 2023. AP - STF

Na visita, que dura até esta quarta-feira, Joe Biden vai ainda reunir-se com representantes do grupo de Bucareste 9, que agrega nove países do Leste Europeu, que fazem parte da NATO. Durante a reunião, deverão ser abordadas questões relativas à segurança e defesa destes países.

De salientar que desde o início da invasão russa, a Polónia foi um dos primeiros países a facultar ajuda humanitária e militar à vizinha Ucrânia, desempenhando um importante papel no seio da Aliança Atlântica. Há poucas semanas, a Polónia fez também pressão para que a Alemanha enviasse tanques pesados Leopard 2 para o país.

Kremlin reage à visita de Joe Biden

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, já reagiu à visita de Joe Biden à Polónia. Numa comunicação transmitida pela televisão russa, o representante salientou que Moscovo está a "acompanhar atentamente" a visita de Joe Biden, salientando que esta deslocação é "provalvemente uma concentração contínua da russofobia".

