Guerra Rússia/Ucrânia

Putin acusa Ocidente de querer acabar com a Rússia "de uma vez por todas"

Vladimir Putin discursa em Moscovo. 21 de Fevereiro de 2023. © via REUTERS / SPUTNIK

Texto por: RFI 3 min

Moscovo – A três dias de se completar um ano de guerra na Ucrânia, o Presidente russo proferiu, na manhã desta terça-feira, um discurso dirigido à nação, perante as duas câmaras do Parlamento russo. A alocução acontece um ano depois de ter reconhecido a independência das regiões de Lugansk e Donetsk, no leste da Ucrânia. Para Vladimir Putin, o Ocidente pretende acabar com a Rússia de uma vez por todas.