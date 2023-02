Buscas no Brasil continuam após morte de 46 pessoas devido a chuvas intensas

Brasil

As cheias em São Sebastião, no litoral de São Paulo, fizeram quase 50 mortos.

As buscas na cidade turística de São Sebastião, no litoral de São Paulo, por sobreviventes continuam numa altura em que há 49 desaparecidos e 46 mortos confirmados. Estima-se que em dois dias tenha chovido o equivalente de dois meses nesta cidade balnear.

As equipas de resgate continuam a trabalhar no terreno, tendo esperança em encontrar vivos os cerca de 49 desaparecidos após "chuvas inéditas" no fim de semana na cidade de São Sebastião, uma cidade localizada a 200 quilómetros de São Paulo.

As fortes chuvas levaram a deslizamentos de terras e arrastamentos de carros que já provocaram 46 mortos confirmados e os trabalhos de salvamento são dificultados pelas condições de solo, que está "húmido e escorregadio", como descreveu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em declarações à AFP.

Este município registou a maior acumulação de chuvas com queda ininterrupta na história do Brasil, de acordo com o Governo de São Paulo. A chuva que caiu neste fim de semana foi o equivalente a dois meses de chuva na região, levando mesmo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais a emitir um comunicado sobre o perigo de deslizamentos.

O governo estadual quer agora retirar as pessoas que ainda estão nesta cidade costeira e abrigá-las em centros de acolhimento, conseguindo uma ordem judicial junto do Tribunal de Caraguatatuba. No entanto, o governador diz que ninguém será obrigado a sair das suas casas, mas sim, convencidas pelos perigos de parmanecer numa região onde pode haver deslizamentos a qualquer momento.

Após as chuvas do fim de semana, o Governo do estado de São Paulo declarou estado de calamidade pública nos municípios atingidos pelas chuvas.

