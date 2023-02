Futebol: Real Madrid arrecadou triunfo importante diante do Liverpool

Futebol

Os jogadores do Real Madrid festejam o triunfo por 5-2 frente ao Liverpool.

O Real Madrid venceu por 2-5 na deslocação ao terreno do Liverpool num jogo a contar para a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

O cenário foi imprevisível neste encontro da Liga dos Campeões europeus que decorreu no Estádio Anfield em Liverpool, na Inglaterra, perante mais de 52 mil espectadores.

Os ‘Reds’ estiveram a vencer por 2-0 após somente 15 minutos de jogo com golos apontados pelo uruguaio Darwin Núñez, aos 4 minutos, e pelo egípcio Mohamed Salah, aos 14 minutos.

A partir daí, e quando se pensaria na queda madrilena, foi o Liverpool a desaparecer completamente do jogo.

Em pouco mais de 45 minutos, os merengues vão apontar cinco golos sem resposta.

O avançado brasileiro Vinícius Júnior, bisou, marcando tentos aos 21 e 36 minutos de jogo, colocando um empate no intervalo.

Na segunda parte foi a vez do defesa brasileiro Éder Militão, aos 47 minutos, e do avançado francês Karim Benzema, que também bisou aos 55 e 67 minutos, de marcarem tentos a favor da equipa espanhola.

Nos últimos 20 minutos, o Real Madrid geriu o encontro e acabou com este triunfo folgado.

A segunda mão decorre a 15 de Março de 2023 em Madrid, a capital espanhola.

Nápoles não dá hipóteses ao Eintracht Frankfurt

No outro jogo que decorreu na terça-feira 21 de Fevereiro, os italianos do Nápoles venceram por 0-2 na deslocação ao terreno dos germânicos do Eintracht Frankfurt.

Os tentos foram apontados pelo avançado nigeriano Victor Osimhen e pelo defesa italiano Giovanni Di Lorenzo.

A segunda mão, em território transalpino, vai ocorrer a 15 de Março.

Real Madrid venceu a Liga dos Campeões, temporada 2021/2022. © AFP - PAUL ELLIS

