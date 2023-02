Joe Biden em Varsóvia para encontro com países da Europa de Leste

Guerra na Ucrânia

O Presidente norte-americano continua esta quarta-feira na Europa após a visita surpresa à Ucrânia na segunda-feira, encontrando-se hoje com nove países da Europa de Leste, numa reunião que pretende marcar o apoio dos Estados Unidos a estes Estados que integram a NATO e se têm visto ameaçados pela Rússia.

Após mostrar o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia face à ofensiva russa, Joe Biden encontra-se hoje em Varsóvia, na Polónia, com o grupo dos Nove de Bucareste, que inclui os chefes de Estado e de Governo da Bulgária, República checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia e Eslováquia. Nesta reunião participa também o secretário-geral da NATO, o norueguês, Jens Stoltenerg.

No grupo dos Nove de Bucareste, nem todos estão alinhados com a lógica de apoio incondicional à Ucrânia, com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, a dizer que a União Europeia é responsável pela continuação da guerra, recusando continuar com as sanções contra a Rússia. Orban não se vai encontrar com Biden e Hungria será representada pela Presidente Katalin Novák.

Numa curta introdução neste encontro, Joe Biden mencionou a adesão da Finlândia à NATO e declarou que os países deste grupo são "a linha da frente da defesa colectiva" da NATO.

Segunda a Casa Branca, o encontro com estes países serve para mostrar o "apoio inabalável" de Washington a estes países que sofrem com a ameaça russa devido à sua proximidade geográfica e laços da era soviética a Moscovo. Este encontro acontece também após um discurso virulento de Vladirmir Putin, em que o Presidente russo disse que "o Ocidente está a conspirar" contra o seu país.

Do seu lado, Joe Biden respondeu directamente a Moscovo, assegurando aos russos que os Estados Unidos e os países europeus não querem destruir a Rússia.

"Dirijo-me uma vez mais ao povo da Rússia: os Estados Unidos e as nações europeias não procuram nem controlar nem destruir a Rússia. O Ocidente não planeia atacar a Rússia, como acaba de dizer Putin. Milhões de cidadãos russos querem só viver em paz com os seus vizinhos e não constituem um inimigo. Esta guerra não é uma necessidade, é mais uma tragédia ! O presidente Putin escolheu esta guerra, cada dia de guerra é a opção dele. Ele poderia parar a guerra com apenas uma palavra", declarou o Presidente norte-americano em Varsóvia.

Noutro sinal de união do bloco da NATO, Volodymyr Zelensky deverá estar presente em Julho na Cimeira da NATO. Esta reunião vai decorrer em Vilnius, na Lituânia, a 11 e 12 de Julho. Esta seria a terceira saída do Presidente ucraniano do seu país, após Washington em Dezembro de 2022 e Londres, Paris e Bruxelas neste mês de Fevereiro.

