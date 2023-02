Portugal apurou-se para o Mundial de futebol feminino

Futebol Feminino

A Selecção Portuguesa de futebol feminino apurou-se para o Mundial que vai decorrer na Austrália e na Nova Zelândia.

Publicidade Continuar a ler

É um momento histórico no futebol feminino português. Pela primeira vez, Portugal apurou-se para a fase final do Campeonato do Mundo.

O périplo foi complicado, mas após três fases de apuramento, Portugal conseguiu derrotar os Camarões por 2-1, na Nova Zelândia, e carimbar o passaporte para a prova que decorre de 20 de Julho a 20 de Agosto de 2023.

Três fases de apuramento

A Selecção das Quinas disputou primeiro a fase de apuramento na Zona Europeia. As nove primeiras de cada grupo alcançavam o passaporte para o Mundial. No Grupo H onde estavam as portuguesas, foi a Alemanha a seguir em frente com 27 pontos, à frente de Portugal com 22 e da Sérvia com 21.

Depois seguiu-se o play-off europeu. Portugal derrotou a Bélgica por 2-1 antes de vencer a Islândia por 4-1 após prolongamento.

Três equipas venceram as duas rondas nesse play-off, mas foi a Suíça e a Irlanda que se apuraram no desempate final, enquanto Portugal ficou no terceiro lugar e teve de ir para uma terceira fase, a fase intercontinental.

A Selecção Portuguesa de futebol feminino. © LUSA - ESTELA SILVA

Na Nova Zelândia, a Selecção das Quinas era cabeça-de-série e ia defrontar a vencedora da partida entre Tailândia e Camarões, que as camaronesas venceram por 2-0.

No último jogo, o 13° para as portuguesas, a consagração com um triunfo complicado. Portugal abriu o marcador com um tento da defesa Diana Gomes aos 22 minutos.

As portuguesas tentaram segurar no resultado, mas as camaronesas, ao minuto 89, empataram o encontro com um tento da ponta-de-lança Ajara Nchout.

No entanto, após tantas peripécias, a Selecção das Quinas não deixou escapar a oportunidade. Aos 90+2 minutos, houve uma mão na bola das camaronesas assinalada pela árbitra australiana, Casey Reibelt, a favor de Portugal.

A defesa Carole Costa não falhou e marcou o segundo tento português de grande penalidade.

Portugal venceu os Camarões por 2-1 no Estádio Waikato em Hamilton na Nova Zelândia e selou o apuramento para o Mundial.

No fim do jogo, em declarações à imprensa, Francisco Neto, selecionador de Portugal, estava satisfeito com o objectivo atingido pela selecção: "Muitas emoções e uma felicidade imensa a distribuir por todos os portugueses, pelos clubes e pelos seus staffs, e também por toda a estrutura da Federação Portuguesa de Futebol, que de certeza absoluta está a festejar. Eu disse ali, às nossas jogadoras, que esta direcção teve a ousadia de, no seu plano de objectivos para esta época, colocar Portugal no Europeu e no Mundial. Conseguimos concretizar o desejo da nossa direcção e isso orgulha-nos muito. Era um objetivo difícil, mas, depois da mensagem do presidente, que foi pública, só tínhamos de o concretizar", sublinhou.

Igualmente em declarações à imprensa, Carole Costa, que marcou o golo da vitória de Portugal, admitiu que foi o dia mais feliz da sua vida: "É o dia mais feliz das nossas vidas. Ainda nem consegui chorar, ainda não me 'caiu a ficha'. Estamos tão felizes que agora só queremos festejar com este grupo enorme, que batalhou muito para estar no Campeonato do Mundo. E é isso que nós mais queremos, é estar lá. Penso na geração da Edite, da Carla Couto e outros que batalharam por este momento. Felizmente, nós conseguimos, por nós, por elas e por todas que ficaram em casa e estão, certamente, a torcer por nós. Não é um momento fácil sofrer um golo nos últimos minutos mas, felizmente, tivemos a oportunidade do penálti. Entrou e estou muito feliz por isso. Queria muito marcar e, felizmente, a bola entrou. É o dia mais feliz da minha vida, sem dúvida alguma. Agora vem o Mundial", concluiu a atleta portuguesa.

Nesse Mundial, conjunto entre Austrália e Nova Zelândia, Portugal vai integrar o Grupo E com Estados Unidos, Países Baixos e Vietname.

O Campeonato do Mundo feminino decorre de 20 de Julho a 20 de Agosto de 2023.

Carole Costa, internacional portuguesa. Imagem de Arquivo. © AFP - DANIEL MIHAILESCU

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro