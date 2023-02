Futebol: FC Porto derrotado pelo Inter de Milão

Futebol

Romelu Lukaku (centro), avançado do Inter de Milão, apontou o único tento no triunfo por 1-0 frente ao FC Porto.

O FC Porto perdeu por 1-0 na deslocação ao terreno dos italianos do Inter de Milão num jogo a contar para a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Publicidade Continuar a ler

No Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, os italianos do Inter, que terminaram no segundo lugar no grupo C, receberam os portugueses do FC Porto, que acabaram na liderança no Grupo B, num jogo a contar para os oitavos-de-final da Champions.

As duas equipas entraram a todo o gás e as oportunidades foram-se acumulando para cada um dos clubes, no entanto ninguém conseguiu abrir o marcador nos 15 primeiros minutos.

Depois desse momento, foi a acalmia com uma vantagem em termos de posse de bola para os italianos que controlavam o ritmo do jogo, mas sem soluções frente a um FC Porto bem organizado.

Nos minutos finais da primeira parte, os ‘Dragões’ voltaram a soltar-se e a tentarem criar perigo junto à baliza do guarda-redes camaronês André Onana. Os portistas não conseguiram marcar, mas Otávio, médio português, foi admoestado com um cartão amarelo por ter encostado a cabeça à do italiano Di Marco, defesa do Inter, que também não escapou ao amarelo. Essa decisão arbitral vai ser decisiva.

Durante a segunda parte as duas equipas continuaram a criar perigo junto das balizas do camaronês André Onana do Inter, e do português Diogo Costa do FC Porto.

Faltava pontaria de Edin Dzeko e Lautaro Martínez do lado dos italianos, e de Mehdi Taremi e Pepê do lado português.

Dois momentos acabaram por ser decisivos: o belga Romelu Lukaku entrou aos 58 minutos no lugar de Edin Dzeko, e Otávio sofreu um segundo amarelo, o que significou a expulsão do internacional português aos 78 minutos.

A partir daí só deu Inter de Milão até ao golo em dois tempos do avançado belga Romelu Lukaku aos… 86 minutos.

O italiano Nicolò Barella cruzou para a área, onde Romelu Lukaku cabeceou para… o poste de Diogo Costa, mas a bola sobrou novamente para o avançado belga que não desperdiçou na recarga.

O Inter de Milão acabou por vencer por 1-0 o FC Porto, antes da segunda mão, que decorre a 14 de Março na Cidade Invicta, o Porto.

De notar que o golo fora já não conta a dobrar, o que significa que um triunfo portista por um golo de diferença dará início a um prolongamento. Se na segunda mão houver um empate ou uma vitória italiana, isso significará o apuramento do inter para os quartos. Por fim, um triunfo com dois golos de diferença para os portugueses daria o apuramento aos azuis e brancos para a próxima fase da prova.

No outro encontro desta quarta-feira, 22 de Fevereiro, os germânicos do RB Leipzig e os ingleses do Manchester City empataram a uma bola no Red Bull Arena, na Alemanha. Os tentos foram apontados pelo argelino Riyad Mahrez para os ‘Citizens’ e pelo croata Josko Gvardiol para os ‘Die Roten Bullen’.

A segunda mão decorre a 14 de Março.

Riyad Mahrez, avançado do Manchester City. © AFP - ODD ANDERSEN

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro