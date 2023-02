Afeganistão: relatório apela comunidade internacional a não abandonar o país

Afeganistão

O relatário indica que as mulheres são as primeiras vítimas da redução da ajuda internacional. Cabul, 13 de Outubro de 2022.

A situação no Afeganistão não deve ser esquecida, alerta o grupo de reflexão «International Crisis Group». Num relatório publicado na quinta-feira 23 de Fevereiro, o grupo aponta para os riscos de um isolamento agravado do país, nomeadamente para as mulheres e jovens afegãs.

As mulheres e jovens afegãs serão as primeiras vítimas se a ajuda internacional diminuir. O relatório International Crisis Group insta a comunidade internacional a não isolar o país, o que poderia ter como consequência uma agravação da miséria, com incidência principal sobre a vida das mulheres, já fortemente penalizadas pelos Talibãs desde que estes retomaram o poder em Agosto do ano passado.

Desde então, as mulheres foram proíbidas de frequentar escolas secundárias, universidades e vários locais de trabalho. Foram também proíbidas de trabalhar com organizações não-governamentais, o que levou as organizações presentes no país a interromper as suas operações. As doações humanitárias diminuíram drásticamente.

A International Crisis Group questiona se será pertinente isolar ainda mais o Afeganistão, onde as mulheres já nem são autorizadas a frequentar parques, ginásios e banhos públicos.

Num cenário em que o país se vir cada vez mais isolado da comunidade internacional, mulheres e crianças serão as primeiras vítimas da pobreza e da fome, e os casamentos forçados aumentariam.

Os autores do relatório lamentaram que países como a França não queiram colaborar com os Talibãs para restabelecer as infra-estruturas,e apelaram os doadores a financiar a ajuda humanitária e as agências de desenvolvimento a enfrentar o desastre socioeconómico do país.

