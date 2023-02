Ucrânia

No dia do 1° aniversário da guerra, Kiev recebe os primeiros tanques pedidos por Zelensky

Áudio 01:13

Tanque 'Leopard'. AP - Martin Meissner

Texto por: José Pedro Frazão 1 min

No dia do primeiro aniversário da invasão russa da Ucrânia, Kiev recebeu os primeiros tanques pedidos pelo Presidente Volodymyr Zelensky. A guerra prosseguiu no Leste mas não registou ataques aéreos às principais cidades.